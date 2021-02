Weil es an der L21 zwischen Summt und Wensickendorf immer noch keinen sicheren Radweg gibt, nehmen viele Fahrradfahrer und Ausflügler die Strecke durch den Wald. Genau diesen Weg – zwischen dem Grünen Weg in Zühlsdorf und dem Nordufer in Summt – will die SPD im Mühlenbecker Land nun dauerhaf...