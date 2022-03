Die Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr der Lehnitz-, Saarland- und André-Pican-Straße befinden sich nach Angaben der Stadtverwaltung in der finalen Phase. Im Zuge der Bauarbeiten werde die Verkehrsführung heute im Laufe des Tages verändert. Derzeit sind die André-Pican-Straße sowie die Lehnitzstraße in Richtung Lehnitz für den Verkehr gesperrt, nur Fußgänger und Radfahrer kommen durch.