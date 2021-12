28 Wochen Sperrung in Oranienburg – so die Ansage im Juni dieses Jahres. Die Kreuzung an der André-Pican-, Lehnitz- und Saarlandstraße wird zum Kreisverkehr ausbaut. Seit August sind zwei Zufahrten gesperrt. Den Kreisverkehr konnte nur passieren, wer von der Pican-Straße nach Lehnitz und umge...