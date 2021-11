Kurz nach Mittag hat es am Donnerstag (11. November) an der Ecke L211/L21 in der Mühlenbecker Siedlung Summt geknallt. Zwei Autos sind zusammengestoßen.

Vermutlich aus Unaufmerksamkeit ist ein 88-jähriger Berliner mit seinem Ford auf den vor ihm am Stoppschild stehenden Skoda (E-Auto) aus Oberhave...