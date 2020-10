Mit längeren Wartezeiten müssen Verkehrsteilnehmer derzeit in Schildow rechnen. An der Ecke Mühlenbecker Straße/Schönfließer Straße ist am Montag eine Baustelle eingerichtet worden. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Lange Staus vor der Ampel

Dadurch kommt es vor allem im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr zu Staus in beide Richtungen. Zeitweise stehen die Autos zurück bis zum Ortsausgang an der Landesgrenze zu Berlin beziehungsweise bis zur Gaststätte Kastanienhof.

Bauarbeiter verlegen Leerrohre unter der Straße, die dafür aufgerissen werden musste. Durch die Rohre werden Kabel gelegt, um den neuen Rewe-Markt an das Stromnetz anschließen zu können. Nach Angaben der Bauarbeiter sollen die Arbeiten insgesamt zwei Wochen dauern.

Markt öffnet am 29. Oktober

Der neue Rewe-Markt an der Schönfließer Straße 14 wird am 29. Oktober um 8 Uhr eröffnet. Bereits am 24. Oktober schließt um 16 Uhr die bisherige Filiale.