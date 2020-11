Ein 56-jähriger Porschefahrer ist am Sonnabend gegen 13 Uhr auf der Autobahn 10 in der Baustelleneinfahrt wegen zu geringen Abstands in einen vor ihm fahrenden Kleintransporter gerast. Der Porsche war in Fahrrichtung Prenzlau unterwegs, der Unfall ereignete sich zwischen dem Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer, teilte die Autobahnpolizei mit.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer des Porsche Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille.

Fahrzeuge blieben fahrbereit

Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

An den beiden fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.