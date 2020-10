Freunde des seit 23. September in Berlin vermissten Tim Winkelmann planen diesen Sonnabend eine groß angelegte Suchaktion zwischen Frohnau und Stolpe. Wenige Tage nach dem Verschwinden des 39-Jährigen haben Suchhunde eine Witterung des Berliners in Frohnau sowie auf dem Stolper Feld und am Golfplatz aufgenommen. Bislang ist die Suche, die auch in Hennigsdorf und am Bernsteinsee in Velten fortgesetzt wurde, ergebnislos verlaufen. Eine heiße Spur gibt es bislang nicht.