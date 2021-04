„Der Spielplatz an der Schillerpromenade ist fertig und kann in wenigen Wochen übergeben werden. Nur der Rollrasen muss noch anwachsen“, hat Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) im jüngsten Hauptausschuss am Dienstag freudig angekündigt. Öffentliche Spielplätze in Hohen Neuen...