Ein brennendes Auto hat am Dienstagmorgen für eine Vollsperrung und lange Staus auf der B96 bei Oranienburg gesorgt. Wie André Quade von der Oranienburger Polizei am Morgen berichtete, war ein Renault gegen 6.15 Uhr zwischen den Abfahrten Oranienburg-Nord und Germendorf in Flammen aufgegangen.

Technischer Defekt vermutet

Straße voll gesperrt Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der L 162 zwischen Kremmen und Oranienburg Kremmen Die Insassen hätten bereits während der Fahrt gemerkt, dass etwas im Wagen kokelt. Sie konnten den in Berlin zugelassenen Wagen noch abstellen und verlassen, bevor er komplett ausbrannte. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Stau bis Nassenheide

Der Stau reichte nach Polizeiangaben zeitweise bis nach Nassenheide. Die Bundesstraße konnte gegen 8 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.