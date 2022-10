Noch bis Sonntagmorgen, 23. Oktober, 5 Uhr, ist die A111 stadtauswärts zwischen den Anschlussstellen Holzhauser Straße und Waidmannsluster Damm voll gesperrt. Die Vollsperrung wird am Montagabend, 17. Oktober, gegen 22 Uhr eingerichtet. Ursprünglich war die Sperrung schon für Sonntagabend geplant.

Die Umleitungen sind ausgeschildert und führen im Wesentlichen über die Holzhauser Straße – Berliner Straße – Karolinenstraße zum Waidmannsluster Damm.

Die Autobahn GmbH des Bundes als Auftraggeberin rät Ortskundigen, den gesperrten Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Es wird erneut mit erheblichen Behinderungen und Staus gerechnet.

Zu Beginn der Baumaßnahme kam es zeitweise zu chaotischen Verhältnissen auf den Straßen in Oberhavel. Autofahrer standen stadteinwärts vor der Landesgrenze bis zu vier Stunden im Stau. Verkehrsteilnehmer, die es noch geschafft hatten, in Stolpe abzufahren, berichteten von ähnlichen Wartezeiten. Auf den Umfahrungen, der B96 in Glienicke und Hermsdorf und über die Berliner Straße in Tegel, kamen die Autos teilweise nur im Schritttempo voran.