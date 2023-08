Für eine Region in Oberhavel wurde eine Warnung wegen einer Gefahrenlage herausgegeben. Betroffen ist Borgsdorf, ein Ortsteil von Hohen Neuendorf. Dort wurde offenbar Munition gefunden. Um welche Sprengmittel es sich handelt, ist noch nicht bekannt.

Integrierte Leitstelle Nordost warnt die Bevölkerung über die Warn-App Nina. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei sowie Spezialkräfte seien vor Ort. Das Gebiet sollte großräumig gemieden werden. Der Radius geht von der Falkenstraße aus, er umfasst rund 400 Meter. Betroffen sind unter anderem der Waidmannsweg und die Karl-Marx-Straße.

Warnung und Hinweise für Borgsdorf

Laut Warnung heißt es: „Folgen Sie eventuellen Weisungen, Ihre Wohnungen beziehungsweise das Gebiet zu verlassen. Halten Sie Straßen für nachrückende Einsatzkräfte frei.“

Anwohnerinnen und Anwohner der Häuser um den Fundort wurden evakuiert.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Etwa 35 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Betroffen sind laut einem Polizeisprecher bisher nur Häuser, die sich in direkter Nachbarschaft der Falkenstraße befinden. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz stehen vor Ort bereit, sollte der gesamte Sperrkreis evakuiert werden müssen.

Sprengstoffspezialisten untersuchen Brandort

Kriminaltechniker sollten zuvor Spuren sichern, nachdem am Tag zuvor eine Scheune in der Falkenstraße in Brand geraten war. Wie Polizeisprecher Joachim Lemmel vor Ort berichtet, stießen die Kriminalisten dabei auf mögliche Munitionsreste.

Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes untersuchen die Brandstelle nun nach Munitionsresten.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Nun untersuchen Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes den Brandschutt nach weiteren Munitionsteilen. Die Arbeit wird voraussichtlich bis in den Abend hinein andauern.

Scheune in der Falkenstraße abgebrannt

In der Falkenstraße geriet am Montag (21. August) eine Scheune aus bislang noch unbekannter Ursache in Brand. Zeugen hatten einen lauten Knall aus dem Gebäude vernommen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Drei angrenzende Wohnhäuser mussten geräumt werden, verletzt wurde niemand. Der Schaden: rund 60.000 Euro.

Es gibt Handlungsempfehlungen. Die wichtigste ist wohl, das betroffene Gebiet zu meiden. Es sollte großräumig umfahren werden. „Helfen Sie Kindern und anderen hilfsbedürftigen Personen, aber ohne sich selbst zu gefährden“, heißt es.

Der Text wird fortlaufend aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.