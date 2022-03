Aus der Präsentation des Büros iwb Ingenieure: Etwa so könnten die Häuser an der Feldstraße Hohen Neuendorf einmal aussehen, hier der Blick von Südost auf das Gelände. Die Stellplätze sind zur Oranienburger Straße hin, die Zufahrt ist von der Feldstraße. © Foto: iwb Ingenieure Generalplanung GmbH & Co. KG