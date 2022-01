Hohen Neuendorf hat im Zentrum noch viel Platz. Gerade die Ortsmitte ist unbebaut. Das soll sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ändern. Das Zentrum soll in den nächsten Jahren am Wildbergplatz und dann vor allem an der Bundesstraße 96 in der Oranienburger Straße entstehen. In 20 Jahren ...