Eine Initiative von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kann sich auf das Arbeitsleben im Landkreis Havelland auswirken. Auch hier sollen Beschäftigte, die eine Betriebsratswahl vorbereiten, schwerer kündbar sein. Über den Entwurf des „Betriebsrätestärkungsgesetzes“ informiert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (BAU).

Bundestagsabgeordnete zur Unterstützung aufgerufen

Der Brandenburger IG-BAU-Bezirkschef Rudi Wiggert ruft die Bundestagsabgeordneten dazu auf, den Entwurf zu unterstützen. Aus dem westlichen Havelland haben aktuell Dietlind Tiemann und Sebastian Steineke (beide CDU) sowie Anke Domscheit-Berg (Die Linke) und Dagmar Ziegler (SPD) ein Bundestagsmandat.

Initiativen häufig blockiert

Laut Wiggert würden Initiativen zur Gründung von Betriebsräten bisher „häufig mit allen Mitteln blockiert – mit zum Teil harten persönlichen Folgen für die engagierten Beschäftigten, die um ihren Arbeitsplatz fürchten müssten“, so der Gewerkschafter.

Deutscher Betriebsräte-Preis 2021

Darüber hinaus informiert Wiggert über den Deutschen Betriebsräte-Preis 2021. Dieser stehe unter Schirmherrschaft des Bundesarbeitsministeriums. Auch Arbeitnehmervertreter, die sich im Landkreis Havelland während der Coronakrise besonders um die Belange von Beschäftigten verdient machen, seien preisverdächtig. Noch bis Ende April könnten sie sich um den Preis bewerben. „Von der Aufstockung des Kurzarbeitergeldes über einen wirksamen Gesundheitsschutz im Job bis hin zum Umgang mit einer drohenden Insolvenz – die Arbeit von Betriebsräten ist wichtiger denn je“, so Wiggert.

Arbeitnehmervertretungen ab fünf Mitarbeiter möglich

Seine Gewerkschaft appelliert zugleich an Beschäftigte, eine Arbeitnehmervertretung zu gründen, wo es bislang keine gibt. „Gerade in der Baubranche mit vielen kleinen Handwerksunternehmen ist in puncto Mitbestimmung noch viel Luft nach oben. Beschäftigte sollten sich aus Angst vor dem Chef aber nicht um ihr Recht bringen lassen und eine Vertretung wählen“, rät Wiggert. Ein Betriebsrat könne bereits in Firmen ab fünf Mitarbeitern gegründet werden.