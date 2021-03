Die 7-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuerkrankungen unter 100.000 Einwohnern binnen einer Woche abbildet, belief sich zu Wochenbeginn auf 94,5. Am Freitag lag der Wert bei 82,2. Derweil kam es im Laufe des Wochenendes auch zu weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit der Krankheit. Der Landkreis Havelland beklagte am frühen 8. März den Tod von insgesamt 154 Menschen, die an bzw. mit Corona gestorben sind, das sind sechs mehr als am Freitag.