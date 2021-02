36 Corona-Neuinfektionen hat das in Rathenow ansässige Gesundheitsamt des Landkreises Havelland am frühen Freitag, 12. Februar 2021, vermeldet. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 87,7. Der Wert, der die Zahl der Neuerkrankungen in sieben Tagen unter 100.000 Einwohnern abbildet, hatte am Donnerstag bei 74,46 gelegen. Der 11. Januar markiert den Tag, als das Maximum von 295,7 erreicht war.