Modellvorhaben „Impfungen in Arztpraxen“ ist gestartet. 50 Pilotpraxen in Brandenburg werden bis Ende spätestes Ende des Monats die Impfungen aufnehmen. Start in Premnitz ist am Dienstag, 16. März. Die am Projekt beteiligte Praxis der Stadt werde aber zunächst nur eigene Patienten impfen, wie Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) informiert.