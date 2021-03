Corona im Havelland 30 neue Fälle im Landkreis Havelland Rathenow Das Havelland bekommt ein Impfzentrum in Falkensee sowie eine Impfstelle in Rathenow. Das hat die Kreisverwaltung am Nachmittag des 8. März 2021 mitgeteilt. Hierfür habe das Land Brandenburg nun die Erstattung der anfallenden Kosten zugesichert. Corona-Impfmöglichkeiten soll es zudem zeitnah in drei havelländischen Arztpraxen in Nauen, Premnitz und Rathenow geben.

Wohnortnahe Impfangebote

„Wir haben uns von Anfang an für wohnortnahe Impfangebote im Havelland ausgesprochen", wird Landrat Roger Lewandowski (CDU) in einer Pressemitteilung zitiert. „Von daher bin ich sehr froh, dass wir nun die Zusage für die Errichtung eines Impfzentrums in Falkensee sowie einer weiteren Impfstelle in Rathenow bekommen haben und darüber hinaus auch drei Arztpraxen in unserem Landkreis in die Impfkampagne einbezogen werden."

Für Impfstelle in Rathenow mit Havelland-Kliniken im Austausch

Das havelländische Impfzentrum wird im Sportteil der Falkenseer Stadthalle entstehen. Hierzu habe es in den vergangenen Wochen schon erste Vorbereitungen gegeben, sodass nun die abschließenden Details geklärt werden könnten, wie es aus der Kreisverwaltung weiter heißt. Für die Errichtung und den Betrieb einer Impfstelle in Rathenow sei der Landkreis Havelland derweil im engen Austausch mit den Havelland-Kliniken.

Impfzentrum und Impfstelle sollen spätestens Anfang April in Betrieb gehen

Unabhängig von der nunmehr vorliegenden Zusage des Landes seien die Planungen für die beiden Standorte schon weit vorangeschritten. Landrat Lewandowski: „Wir wollten so schnell wie möglich in unserem Landkreis mit den Impfungen beginnen, weshalb wir auch ohne Kostenzusage alle notwendigen Umsetzungsschritte unternommen haben. Geplant ist, das Impfzentrum und die Impfstelle spätestens Anfang April in Betrieb zu nehmen."

Pilotpraxen im Land Brandenburg

Die drei havelländischen Arztpraxen in Nauen, Premnitz und Rathenow gehören zu den 50 Pilotpraxen im Land Brandenburg, in denen in einem Modellprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg das Impfen in Hausarztpraxen erprobt wird. Dort sollen bis Ende März die Impfungen aufgenommen werden. Nach Verordnung durch das Bundesgesundheitsministerium sollen die Impfungen in Arztpraxen ab April dann weiter ausgeweitet werden.