Die aus Großbritannien eingeschleppte Corona-Mutation B.1.1.7 wurde im Landkreis Havelland bei zwei weiteren Einwohnern nachgewiesen. Das hat die in Rathenow ansässige Kreisverwaltung am Freitag, 12. Februar 2021, mitgeteilt.

Laut weiteren Verwaltungsangaben soll es während der vergangenen sieben Tage zu Ausbruchsgeschehen auf einer Großbaustelle in Premnitz, in einer GmbH in Nauen und einem Logistikzentrum in Wustermark gekommen sein. Weitere Fälle seien in einer Gemeinschaftsunterkunft in Brieselang, einer Kindertagesstätte in Falkensee (Kreativitätskindergarten) sowie in einem Seniorenzentrum in Elstal festgestellt worden.