Corona im Havelland Landkreis Havelland verbietet Betrieb von Einrichtungen zur Tagespflege von Senioren Rathenow Innerhalb einer Woche, Stand 19. Februar 2021, wurden 19 weitere Einwohner des Landkreises Havelland mit der aus Großbritannien eingeschleppten Corona-Mutation B.1.1.7 infiziert. Das hat die in Rathenow ansässige Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt.

Die meisten Fälle in einer Tagespflegeeinrichtung

Corona im Havelland 7-Tage-Inzidenz auf 83,4 gesunken - aktuell 291 aktive Fälle im Havelland Rathenow Seit Auftreten in der Region wurden insgesamt 24 Havelländer mit der als weit ansteckender geltenden Variante des Coronavirus infiziert. Die 19 Neuninfektionen seien größtenteils auf ein Ausbruchsgeschehen in einer Tagespflegeeinrichtung zurückzuführen, wie es heißt.

Insgesamt 131 neue Fälle binnen einer Woche

Insgesamt kam es binnen einer Woche zu 131 neuen Erkrankungen. In Gemeinschaftseinrichtungen sind Corona-Fälle zuletzt in Senioreneinrichtungen in Brieselang und Falkensee, in einer Kita in Schönwalde, in einer Grundschule in Wustermark sowie in einem Betrieb in Rathenow aufgetreten.