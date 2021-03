Corona im Havelland 30 neue Fälle im Landkreis Havelland Rathenow Nach Teltow-Fläming hat der Landkreis Havelland aktuell die höchste 7-Tage-Inzidenz rund um Berlin. Das in Rathenow ansässige Gesundheitsamt meldete am frühen Montag, 8. März 2021, einen Wert von 94,5.

Deutlicher Anstieg seit Freitag

Niedrigste Inzidenzen in Frankfurt/Oder und Brandenburg an der Havel

Brandenburgweit ist die 7-Tage-Inzidenz nur im Landkreis Oberspreewald-Lausitz höher. Dort beläuft sie sich aktuell auf 117,9. Am niedrigsten liegt der Wert momentan in Frankfurt/Oder mit 22,5 und Brandenburg an der Havel mit 27,7.