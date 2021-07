Mit Büchern aus der Sammlung von Hans-Jürgen Thiedig (Berlin) will das im vergangenen Jahr in Kleßen eröffnete Kinderbuchmuseum Havelland ab 8. August 2021 einen Überblick über knapp 200 Jahre der Märchenbuch-Produktion geben. Dabei werden Märchen in Erinnerung gerufen, die Anstrengungen derjenigen beschrieben, die Märchen gesammelt und aufgezeichnet haben, Autoren und Illustratoren vorgestellt und Wege in das Labyrinth der Deutung von Märchen aufgezeigt.