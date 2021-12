Der Friedhof der evangelischen Sankt-Marien-Andreas-Gemeinde in Rathenow ist fast 300 Jahre alt. Aktuell arbeitet der Memento e.V. an einem stadtgeschichtlich interessanten Projekt, das das Andenken der auf dem Historischen Friedhof bestatteten Leute fördert. Bilder und Dokumente will man für die Nachwelt bewahren. © Foto: Simone Weber