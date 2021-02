Corona im Havelland Das Kulturzentrum in Rathenow hat den Februar 2021 abgehakt Rathenow Das Kulturzentrum und der Optikpark in Rathenow sind offenbar guter Dinge, dass zu Pfingsten 2021 wieder Konzerte stattfinden dürfen. Sie laden ein zum Gastspiel des Philharmonischen Kammerorchesters Wernigerode.

Das Ensemble um Musikdirektor Christian Fitzner sollte bereits Anfang Januar ein Neujahrskonzert in der Havellandhalle der Kreisstadt geben. Wegen Corona wurde es verschoben. Neuer Termin ist der 23. Mai, 15.00 Uhr. Inzwischen hat sich das Kulturzentrum als Veranstalter den im Optikpark mit ins Boot geholt, wo das Konzert unter freiem Himmel stattfinden soll.

Die Gäste erwarte ein schwungvolles musikalisches Potpourri bekannter Melodien aus Konzert, Operette und Musical, wie es in der Ankündigung heißt. Bereits erworbene Eintrittsskarten behalten ihre Gültigkeit. Der erweiterte Ticketvorverkauf startet am 24. Februar an der Theaterkasse im Kulturzentrum. Telefonische Reservierungen sind unter 03385/519051 möglich.