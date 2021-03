Schließung Postbank zieht sich aus Rathenow zurück Rathenow Die Postbank schließt ihr Finanzcenter in der Wilhelm-Külz-Straße1 in Rathenow und zieht sich aus der Stadt komplett zurück. Indes verteilt die von der Schließung mit betroffene Deutsche Post DHL ihre Dienstleitungen auf andere Standorte im Innenstadtbereich. Zudem wurde am Mittwoch eine neue Packstation in Betrieb genommen.

Insgesamt drei Packstationen im Stadtgebiet

Diese befindet sich in der Milower Landstraße 8b, neben der JET-Tankstelle. Es ist die nunmehr dritte Packstation, die die Deutsche Post DHL in Rathenow betreibt. Die anderen Automaten befinden sich in der Mittelstraße 18 / Ecke Große Hagenstraße sowie und an der Total-Tankstelle in der Berliner Straße 23. Derweil werden gängige Post-Dienstleistungen in der Partner-Filiale, Goethestraße, angeboten und zum 17. März erweitert. Ein DHL-Shop in der Jederitzer Straße wird zum 24. März in eine Partner-Filiale umgewandelt.