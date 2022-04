Mit neuem Veranstalter findet am 3. und 4. September das Rathenower Stadtfest 2022 statt. Mit der dorenburg event & catering GmbH aus Werder/Havel übernimmt eine von der Stadtverwaltung als erfahren bezeichnete Eventagentur die Organisation. Das Konzept des Festwochenendes werde durch kleine Neuausrichtungen verbessert, wie es aus dem Rathaus heißt. Der Bereich rund um den Alten Hafen wird mit ins Boot geholt, inklusive Bühnenprogramm, das auch ruhigere Töne anstimmt, und verschiedenen Streetfood-Ständen.

Das Stadtfest 2022 soll insgesamt eine größere Vielfalt gastronomischer Angebote und Aussteller bieten. „Ab sofort freuen wir uns auf Bewerbungen von Ausstellern und Markttreibenden. Regionalen Anbietern geben wir dabei den Vorzug“, so Nathalie Radke von der dorenburg event & catering GmbH, die das Stadtfest-Projekt leitet. Für Anmeldungen ist sie unter 0160/96270319 und per E-Mail an nathalie.radke@dorenburg-event.de erreichbar.

Festumzug in Rathenow zuletzt im Jubiläumsjahr 2016

Eine besondere Neuerung für die Kommune stellt die Möglichkeit für Vereine dar, sich in einem Umzug zu zeigen. Bislang kennt man das nur von den Karnevalisten des RCC und der Region, wenn sie in der 5. Jahreszeit durch die Straßen ziehen. 2016 hatte es zum Stadtjubiläum „Rathenow.800“ einen dem Anlass entsprechend ausgestatteten Festumzug gegeben. Der „Umzug der Vereine“ soll den Startschuss für das Stadtfestgeschehen geben.

„Rathenow hat eine vielfältige Vereinslandschaft mit engagierten Ehrenamtlichen. Der Festumzug ist die ideale Möglichkeit, diese tolle Arbeit öffentlich zu präsentieren und auf den Verein aufmerksam zu machen“, so Franziska Rahn, die im Rathaus für Kultur, Jugend und Sport zuständig ist.

Jörg Zietemann wirbt im Westhavelland um Unterstützung

Der künftige Bürgermeister des Mittelzentrums, Jörg Zietemann, sagt: „Unser Rathenower Stadtfest hat Tradition und ist ein beliebter Höhepunkt im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr freuen wir uns auf ein abwechslungsreiches Fest, das die ein oder andere neue Überraschung bereithält. Dieses Ziel kann nur dank Unterstützung ansässiger Unternehmen gelingen. Ich möchte alle regionalen Anbieter ermutigen, ihre Produkte und Besonderheiten zu präsentieren. Unsere Stadt und das Westhavelland haben viel vorzuweisen. Das wollen wir mit dem Stadtfest sichtbar nach außen tragen.“