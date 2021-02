Im Havelland sind mit Amazon und Zalando zwei Platzhirsche des Online-Handels ansässig, die aktuell von der Corona-Pandemie profitieren. Indessen macht Verbraucherschützerin Sabinne Weiß aus Rathenow auf den Start des „Umtausch-Check“ aufmerksam.

Bei diesem handelt es sich um einen neuen Online-Service der Verbraucherzentralen. Rückgabe, Garantie und Gewährleistung stehen dabei im Fokus. Juristin Sabine Weiß steht in Diensten der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB). Von dort heißt es: „Wohl jeder kennt die Situation, dass ein Produkt doch nicht gefällt oder, oft noch ärgerlicher, plötzlich kaputt ist. Laut einer repräsentativen Umfrage hat fast jeder zweite Verbraucher in den letzten drei Jahren mindestens einen defekten Artikel reklamiert. Die Umfrage zeigt auch, dass den Betroffenen in der Mehrheit der Fälle nicht bewusst ist, welche Rechte ihnen zustehen.“