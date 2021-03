Die Freiwillige Feuerwehr des Amtes Oder-Welse musste im vergangenen Jahr 84-mal ausrücken. Das belegt die Auswertung des Einsatzjahres 2020. Damit liegt die Zahl der Einsätze im Amtsbereich um vier höher als ein Jahr zuvor. In 18 Fällen handelte es sich um Brände. Zehn kleinere konnten mit einer Kübelspritze oder einem C-Rohr gelöscht werden. Fünfmal handelte es sich um Großbrände. Darunter musste der Brand einer Arbeitsmaschine gelöscht werden. Siebenmal handelte es sich um Brandausbrüche in der Vegetation.

Hilfe beim Großfeuer in Frauenhagen

Feuerwehrleute aus dem Amt Oder-Welse wurden aber auch außerhalb des Amtsbereiches zu Hilfe gerufen. So fuhren am 22. April 37 Kameraden nach Frauenhagen, als es ein Großfeuer beim Batteriedienst Zippel ausbrach. Eine Einheit aus Passow gehörte zur Brandschutzeinheit des Landkreises Uckermark, die am 29. Mai einen Moorbrand-Einsatz in Hohenleipisch im Kreis Elbe-Elster unterstützte. Wie Dustin Grösch, Amtswehrführer des Amtes Oder-Welse, informiert, leisteten die Kameraden dort insgesamt 328 Stunden.

Freiwillige Feuerwehr Bad Belziger Feuerwehr Bilanz 2020 Bad Belzig Bei den meisten Alarmierungen handelte es sich aber wieder um technische Hilfeleistungen. Insgesamt 63-mal wurde die Feuerwehr angefordert. 18-mal kamen die bei Verkehrsunfällen zum Einsatz. Ebenfalls in 18 Fällen mussten Ölspuren beseitigt werden. Elfmal rückten sie zur Beseitigung von Sturmschäden aus. Zudem stehen in der Statistik sechs Türnotöffnungen, zwei Tragehilfen für den Rettungsdienst und acht sonstige Hilfeleistungen wie drei Brandsicherheitsdienste bei Lagerfeuern.

Zwei Menschen leider nur tot geborgen

Die Feuerwehrleute des Amtes retteten 29 Menschen das Leben. Zwei Personen konnten nur tot geborgen werden.

Die 2020 ehrenamtlich durch die Feuerwehr geleisteten Stunden summieren sich auf 1688. Die Löschgruppe des Bauhofes leistete 146 Stunden während der Arbeitszeit. Für die Einsatzbereitschaft aller Kameradinnen und Kameraden bedankte sich Amtsbrandmeister Dustin Grösch.