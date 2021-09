„Es ist so viel ausgefallen an Ausbildungsmessen und Praktika für die Schüler – jetzt haben wir uns als Handwerkskammer gesagt: Wir greifen an in der Uckermark!“ Ein bisschen martialisch klingt das ja schon, was Juliane Korth da sagt. In der Handwerkskammer Ostbrandenburg ist sie Mitarbeite...