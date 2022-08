Wieder hat es in dem ehemaligen und seit Jahren stillgelegten Einkaufszentrum Uckermark-Passagen in Schwedt gebrannt. Am frühen Montagmorgen (8. August) wurde die Feuerwehr über Rauch aus dem abgesperten Gebäudekomplex informiert. Unbekannte hatten ein paar Holzbretter angesteckt. Die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Schwedt konnten das Feuer rasch löschen.