Das Amt Oder-Welse bricht in sich zusammen. Die Fliehkräfte zeigen deutlich in Richtung Schwedt. Letztlich ist nur noch offen, wohin es die Pinnower treibt. Die Gemeindevertreter möchten selbstständig bleiben. Einige Bürger bevorzugen den Anschluss an Schwedt. Die Nationalparkstadt Schwedt möch...