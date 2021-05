„Ich trete mit der Wahlzusage an, den Einwohnern von Schwedt ein neues Familienmitglied zu geben, das Waldbad 2.0.“ Das sagt Jens Stägemann, Einzelbewerber um das Bürgermeisteramt in Schwedt. Der 40-Jährige lebt und arbeitet erst seit drei Monaten in Schwedt und gab überraschend seine Kandid...