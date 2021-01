Am 28. Januar geht das Impfzentrum Prenzlau an den Start. Das steht jetzt hundertprozentig fest. Es ist eines der letzten in Brandenburg. Eigentlich hätte es längst laufen können, doch fehlte bis jetzt der notwendige Impfstoff. Die erste Lieferung kommt Mittwochnachmittag. Und weil auch für den...