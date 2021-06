Gute Nachrichten für die Einwohner in der Uckermark: Der Landkreis bietet Bürgerinnen und Bürgern, die ihren Hauptwohnsitz oder Arbeitsort in der Uckermark haben, für den Zeitraum vom 3. bis 6. Juni Termine für Erstimpfungen mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer aus dem kreislichen Kontingent an. ...