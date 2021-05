In einem Protestbrief an Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) haben vier Bürgermeister des in Auflösung befindlichen Amtes Oder-Welse kritisiert, dass das Ministerium die Eingemeindungen von Berkholz-Meyenburg, Passow und Landin nach Schwedt nicht entscheidet. Wegen inzwischen unhaltb...