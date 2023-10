Die Inflation treibt seltsame Blüten, doch die Spirale – auch wenn sie sich zuletzt langsamer gedreht hat – dreht sich immer weiter nach oben. Das gilt auch für die Preise von Nahrungsmitteln.

Die Preise für Lebensmittel steigen und steigen. Kein Wunder, dass viele deshalb versuchen, so viel wie möglich zu sparen. Viele Menschen, die in Grenznähe wohnen, fahren zum Einkaufen nach Polen, weil es dort günstiger ist. Ein Vergleich der Preise zwischen Polen und Deutschland zeigt deutlich den Unterschied.

Preisvergleich zwischen Chojna, Krajnik Dolny und Schwedt

Die Bewohner der Grenzstädte versuchen, Geld zu sparen, indem sie in polnischen Geschäften einkaufen. Anfang Oktober hat MOZ.de einen Blick über die Grenze in die Regale ausgewählter Geschäfte geworfen und die Preise in den Biedronka-Discountern in Chojna und Krajnik Dolny mit denen im Aldi-Markt in Schwedt verglichen.

Zehn Basisprodukte wie Brot, Brötchen, Butter, Milch, Eier, Zucker, Mehl standen dabei im Mittelpunkt. Ausgewählt worden sind jeweils die Produkte, die an diesem Tag zum günstigsten Preis angeboten wurden. Es ist dabei wichtig zu beachten, dass die Preise in den Biedronka-Läden in Chojna und Krajnik Dolny gleich sind. Die Entfernung zur Grenze spielt bei der Preisgestaltung des Discounters mit dem lustigen Marienkäfer offenbar keine Rolle.

Grundlegende Einkäufe

Preisunterschiede können sich bei einzelnen Produkten aber dennoch ergeben, diese haben aber nichts mit der Entfernung zum Grenzfluss Oder zu tun: „Die Preise für Obst und Gemüse können manchmal unterschiedlich sein, je nachdem von welchem Lieferanten sie kommen“, erklärt Verkäuferin Milena Orden. „Wenn das von lokalen Lieferanten stammt, sind die Preise in der Regel niedriger“, erzählt sie weiter.

In den Biedronka-Läden in Chojna und Krajnik Dolny kostet ein Laib Brot 0,78 Euro, während er im beim Marktführer der Discounter in Deutschland, Aldi-Nord, mit 0,99 Euro deutlich teurer ist. Ein deutscher Kunde spart also 0,21 Euro für einen Laib Brot, wenn er sich nach Polen aufmacht. Für die zehn grundlegenden Produkte würde man in Polen 6,58 Euro an der Kasse bezahlen. In Deutschland werden beim Discounter Aldi für ähnliche Produkte im Einkaufswagen 9,35 Euro fällig.

Preisunterschiede bei Basisprodukten

Der Preisunterschied beträgt also 2,77 Euro nur für diese Grundprodukte. Die Preise für Milch und Butter schwanken ebenfalls erheblich. In Polen kostet ein Würfel Butter bei Biedronka 0,53 Euro, während er bei Aldi in Deutschland 1,45 Euro kostet. Das ist fast 45 Prozent teurer – erstaunlich, gilt der Preis für Butter doch oft als Indikator für das Preisniveau in einem Geschäft und soll zu unterschiedlichen Jahreszeiten auch die Hausfrau oder den Hausmann mit Lockangeboten in die Geschäftsräume ziehen.

Der Preisunterschied bei der Milch beträgt 0,23 Euro. Es ist also möglich, beim Einkaufen in Polen viel Geld zu sparen. Auch Brötchen sind in Polen viel günstiger. Ein Kaiserbrötchen kostet bei Biedronka in Krajnik Dolny 0,07 Euro, während es bei Aldi 0,19 Euro kostet. Auch der Preis für Toastbrot ist in Polen deutlich niedriger, es kostet 0,65 Euro, während es in Deutschland erst für 1,19 Euro zu haben ist.

Sparpotenzial mit der Karte „Meine Biedronka“

Wenn man im Biedronka-Laden einkauft, lohnt es sich auch, die „Meine Biedronka“ Karte zu beantragen. Mit dieser Karte kann man zusätzliche Rabatte auf ausgewählte Produkte erhalten.