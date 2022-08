Der an den Energiemärkten ohnehin schon exorbitant gestiegene Gaspreis erhöht sich zusätzlich um drei gesetzliche Gasumlagen. Wie die meisten anderen Energieversorger sehen sich nun auch die Stadtwerke Schwedt aufgrund der Mehrkosten gezwungen, diese zum 1. Oktober an ihre Kunden weiterzugeben, heißt es in einer Presseerklärung der Stadtwerke.

Stadtwerke-Kunden hätten in den letzten Monaten von der mittelfristigen Beschaffungsstrategie des kommunalen Energieversorgers profitiert. Große Energiemengen wurden bereits vor Längerem zu günstigen Konditionen beschafft, kleinere Mengen müssen zu aktuellen Marktpreisen zugekauft werden. Jeder Energieversorger fährt hier eine andere Strategie.

Wer sich zum Zeitpunkt sehr niedriger Preise langfristig eindeckt, kann seinen Kunden derzeit die besseren Preise bieten.

Neukunden können so allerdings nicht mehr versorgt werden, viel zu teuer ist der Energienachkauf an den Terminmärkten geworden. Wer einen neuen Gasanbieter sucht, muss tief in die Tasche greifen, sofern der Versorger überhaupt noch Neukunden aufnimmt. Die langfristig und vertraglich festgelegten Preise können Gasimporteure, wie Uniper, schlicht nicht mehr halten. Die Gasbeschaffungsumlage soll diese Preisverwerfungen nun ausgleichen.Alle Verbraucher finanzieren diese mit, so auch die Schwedter Stadtwerke-Kunden. Für die insgesamt rund 60 GWh müssen sie nun rund 1,8 Millionen Euro mehr aufbringen. „Wir können daher das aktuelle Preisniveau nicht länger abfedern. Um eine nachhaltige Versorgung auch zukünftig sicherstellen zu können, müssen wir diese Mehrkosten an die Verbraucher weitergeben“, erläutert Sasson.