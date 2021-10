Einmal die Kirchenglocken berühren, mit den Fingern den Klang erahnen: Das wird für viele Menschen in der Katholischen Kirche Schwedt ein einzigartiger und unvergesslicher Moment. Am Wochenende strömen die Besucher in die Kirche, um die vier neuen Glocken hautnah zu bestaunen, ehe sie auf ewig im...