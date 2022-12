Eigenheimsiedlung Kastanienallee: In Schwedt profitieren in der Regel nur Hauseigentümer im Dezember von der Erstattung der Gas- oder Fernwärme-Abschläge. Der Großteil der Bevölkerung in Mietwohnungen muss sich bis zur nächsten Betriebskostenabrechnung gedulden. © Foto: Oliver Voigt