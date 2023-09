Mit einer würdigen Gedenkfeier nahmen am Sonntag (17.9.) neben Angehörigen Mitglieder des Kreistages der Uckermark, die Landrätin Karina Dörk, der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke, zahlreiche kommunale Vertreter der Uckermark sowie viele Freunde und Weggefährten Abschied vom ehemaligen Landrat Dietmar Schulze.

Der 1953 in Bahrendorf bei Magdeburg geborene SPD-Politiker war am 29. August verstorben und übte zehn Jahr lang, von 2010 bis 2018, das Amt des Landrates der Uckermark aus. Den musikalischen Rahmen für die Feier gab das Preußische Kammerorchester, mit getragenen Kompositionen, unter der Leitung von Jürgen Bischof.

Als gestaltenden Politiker der ersten Stunde hob sein langjähriger Freund und Kollege, Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke , die Leistungen des Verstorbenen hervor. Gemeinsam hatten sie in Berlin Landwirtschaft studiert. Das Fach war für Schulze Beruf und Berufung zugleich. Viele Jahre lang hatte er in Strasburg und Schöneberg in damaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gearbeitet. Dann war er von 2000 bis 2009 Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Raumordnung des Landes Brandenburg, bevor er in die Uckermark ging.