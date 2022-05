Neugierig geht der (noch) kleine Welpe auf den Besuch im Tierheim zu. Vielleicht ist es ja jemand, der den vielleicht drei Monate alten Hund bereits vermisst. Doch wieder Fehlanzeige. Der knuddlige Welpe wurde am Dienstagabend herrenlos ohne Halsband in der Gartenanlage Heinrichslust gefunden. Die Tierschützer in Schwedt haben bereits in den sozialen Medien versucht, die Besitzer zu finden. Bislang hat sich jedoch niemand gemeldet. Kenai haben sie ihn nun erstmal getauft. „Der Rüde ist nicht gechipt, was es uns erschwert, etwas über ihn herauszufinden“, sagt Jasmin Rohde vom Tierheim Schwedt.