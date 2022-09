Immobilien in der Uckermark

Die Wohnungsgesellschaft Oder Welse, in Passow bei Schwedt, will ihre Mieter, mit den Kosten nicht allein lassen. „Wir möchten die Mieter nicht noch zusätzlich belasten“, sagt Geschäftsführerin Gina Stegemann. Sie hat aber auch eine klare Forderung an die Politik.