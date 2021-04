„Wer weiß eine bezahlbare Wohnung in Angermünde?“ Mit dieser Frage fahnden vor allem junge Leute und Zuzügler in Netzwerken nach einer neuen Bleibe. Auch in anderen Städten der Uckermark suchen Menschen nach günstigem Wohnraum. Selbst die Neubaublocks in den Dörfern, die seit der Wende tei...