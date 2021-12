Mehr als 100 Jahre ist es her, dass die Glocken der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt in Schwedt läuteten. 1917 musste die Gemeinde in Schwedt die Glocken abgeben, das Deutsche Reich brauchte Rohstoffe für den Ersten Weltkrieg. Die Glocken wurden eingeschmolzen – ein Schicksal, das viele Go...