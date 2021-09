Mit Berliner Luft fing alles an. Im November 2018 saßen Jan T. und sein damals noch minderjähriger Kumpan in einer Prenzlauer Wohnung zusammen und tranken. Am Freitag wurde der 33-jährige Jan T. vom Landgericht Neuruppin für das, was nach diesem verhängnisvollen Nachmittag passierte, zu 15 Mona...