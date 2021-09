Integration von Flüchtlingen – das ist tatsächlich ein weites Feld, das häufig lediglich durch theoretische Diskus-­sionen beackert wird. Komplett praktisch ist dagegen, was jetzt im dritten Jahr an der Medizinischen Schule in Prenzlau geschieht: Geflüchtete, zumeist Frauen, auf den Einstieg ...