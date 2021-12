Zwei maskierte Räuber haben in Schwedt zwei Menschen in einer Wohnung überfallen und ausgeraubt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend (10. Dezember) gegen 18 Uhr, teilte die Polizei erst am Sonntagmittag mit.

Demnach verschafften sich die beiden maskierten Täter zunächst gewaltsam Zutritt in die Wohnung in der Katja-Niederkirchner-Straße in Schwedt. Anschließend bedrohten die beiden Täter die in der Wohnung befindlichen Geschädigten im Alter von 19 und 21 Jahren mit einem Messer und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Ob es sich bei den Opfern um Frauen oder Männer handelte, teilte die Polizei nicht mit. Auch ist nicht klar, ob die Geschädigten Mieter in dem Haus sind oder nur Besucher waren.

Die beiden Täter erbeuteten einen Rucksack mit Sammlerkarten, ein Handy und Bargeld im geschätzten Wert von 8500 Euro, so die Polizei. Anschließend verließen die Täter die Wohnung und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Polizei hat bislang keine Spur von den Räubern.