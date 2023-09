Das Bier fließt in Strömen: Ende Oktober ist wieder die Zeit für das Oktoberfest in Schwedt. Für die Besucher ist viel angeboten, von den typischen Fahrgeschäften auf dem Rummel auf dem Alten Markt, bis hin zu den Marktständen in der Vierradener und Karthausstraße. Wie viel Geld sollten Besucher am besten mitbringen?

Das Oktoberfest in Schwedt findet vom 23. September bis 25. September statt. Organisiert wurde der Trubel vom MomentumUM Verein – Tourismus und Citymanagement Region Schwedt. In der Innenstadt von Schwedt, dies umspannt die Karthausstraße, die Auguststraße/Bahnhofstraße, der Vierradener Platz sowie die Vierradener Straße, den Alten Markt und die Festwiese im Hugenottenpark, finden Besucher alle Angebote, die das Oktoberfest in diesem Jahr zu bieten hat. Insgesamt ist der Eintritt auf das Festgelände frei, nur die Fahrgeschäfte und Essen müssen bezahlt werden.

Oktoberfest 2023 in Schwedt: Gute Stimmung, aber weniger Besucher

Riesenrad, Fallturm und Autoscooter, befinden sich auf dem Alten Markt. John Probst ist für den Schausteller-Betrieb auf dem Oktoberfest 2023 verantwortlich. „Die Vorbereitungen liefen sehr gut, alle Kollegen sind gut angekommen", erklärt er. Die Stimmung bei den Besuchern sei bisher gut, jedoch hab es am Freitag nicht so viele Besucher wie sonst gegeben. Grund sieht Probst im fehlenden Fackelumzug, der in diesem Jahr nicht stattfand.

Trotz der Inflation mussten die Preise bei den Fahrgeschäften nur leicht angepasst werden, teilweise blieben diese sogar bestehen. „Die Preise für Kinderattraktionen sind gleichgeblieben, nur bei Fahrgeschäften wie dem Break Dancer mussten wir einen Euro draufschlagen.“ Grund dafür seien die vielen Leute, die mitunter für das Fahrgeschäft sowie die Sicherheit der Besucher verantwortlich sind. So kostet eine Fahrt mit dem Riesenrad oder dem Break Dancer fünf Euro, dabei gibt es jedoch auch Angebote für mehrmalige Fahrten.

Essen und Waren aus der Region zum Oktoberfest in Schwedt

Wer es etwas ruhiger mag oder Hunger hat, ist auf dem Marktgelände in der Vierradener Straße und Karthausstraße richtig. Dort kostet zum Beispiel eine Bratwurst im Schnitt vier Euro, aber es werden auch Gyros, Kartoffeln am Stiel, und typische Süßwaren wie gebrannte Mandeln oder Schokofrüchte angeboten. Dazu kommen noch Stände mit regionalen Anbietern, selbstgedrehte Kerzen, Holzarbeiten oder auch T-Shirts. Hierbei variieren die Preise je nach Stand.

Doch es wurde ebenfalls für ein entsprechendes Programm gesorgt. Der Radiosender Antenne Brandenburg eine Bühne am Vierradener Platz aufgebaut, auf der an allen drei Festtagen ein gemischtes Programm aufgeführt wird. So gibt es am 23. September das Frühschoppen mit „Kurt Witt“ gegen 12 Uhr, ab 15 Uhr ein Kinderprogramm mit Musik, ab 16.30 Uhr wird die aktuelle Herbst- und Wintermode präsentiert, und ab 20 Uhr können Besucher sich an Live-Musik mit „The Real Deal“ erfreuen. Neu ist 2023 auch eine zweite Bühne auf dem Platz vor der evangelischen Kirche in der Vierradener Straße.

Feuerwerk als Höhepunkt vom Oktoberfest Schwedt

Bis Sonntagabend läuft das Oktoberfest. Höhepunkt dabei ist natürlich auch das jährliche Feuerwerk am 23. September gegen 19 Uhr. Die Schwedter Feuerwehr ist vor Ort, um das Spektakel zur Sicherheit zu begleiten. Zusätzlich wird auch der Verkehr auf der Stadtbrücke zu diesem Zeitpunkt eingeschränkt, sodass das Feuerwerk ordentlich ablaufen kann.

Ansonsten sind noch einige Straßen aufgrund des Oktoberfests in Schwedt gesperrt: so müssen Autofahrer die Auguststraße bis Bahnhofstraße umfahren, da diese für den Zeitraum vom 21. September bis Montag, den 25. September gegen 6 Uhr voll abgesperrt sind. Auch sind der Parkplatz der Uckermärkischen Bühnen Schwedt und des Alten Marktes aufgrund der Schausteller gesperrt. Dazu ist noch die Oderstraße von der Berliner Straße zum Bollwerk nur für Anwohner und Lieferverkehr geöffnet.