Dreiste Online Betrüger haben eine junge Frau in Schwedt ins Visier ihrer kriminellen Machenschaften genommen. Wie die Polizei mitteilt, wandte sich das Opfer am 26. Juli mit seiner Geschichte an sie. Zu diesem Zeitpunkt war es für das Opfer allerdings schon zu spät und sie war schon um mehrere tausend Euro gebracht worden. Was war geschehen?

Die Geschädigte lernte in sozialen Medien vermeintlich einen Mann kennen, der von den Philippinen stammen wollte. Der sandte ihr Bilder von hochwertigen Bekleidungs- und Schmuckgegenständen und ließ durchblicken, dass alles ihr gehöre, er aber 500 Euro für den Versand bräuchte. Bald darauf meldete sich über WhatsApp ein angebliches Logistikunternehmen.

Noch mehr Geld ergaunert