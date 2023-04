Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz – Fraktion stellt Forderungen

Bei der Frage nach der Zukunft der PCK in Schwedt, hat nun die Fraktion BVB/Freie Wähler – Neues Waldbad e. V. die Initiative ergriffen und einen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gesendet. Was fordert die Fraktion?